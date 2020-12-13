Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США мужчина решил полетать на крыле самолета Из Лас-Вегаса в Орегон на крыле самолета. Безбилетник-дебошир пытался улететь с нестандартным местом за бортом воздушного судна. Очевидцы сняли на видео, как...

Из Лас-Вегаса в Орегон на крыле самолета. Безбилетник-дебошир пытался улететь с нестандартным местом за бортом воздушного судна. Очевидцы сняли на видео, как нарушитель гуляет по крылу готовящегося к взлету лайнера. Прибывшая на место полиция попыталась уговорить мужчину слезть добровольно. В итоге он поскользнулся, рухнул на землю и разбил себе голову. Власти предполагают, что мужчина страдает психическим расстройством. Кстати, вылет самолета, на котором прыгал безбилетник, пришлось задержать и отправить борт на полную проверку.