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В США мужчина решил полетать на крыле самолета

13.12.2020 13:49 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Из Лас-Вегаса в Орегон на крыле самолета. Безбилетник-дебошир пытался улететь с нестандартным местом за бортом воздушного судна. Очевидцы сняли на видео, как нарушитель гуляет по крылу готовящегося к взлету лайнера. Прибывшая на место полиция попыталась уговорить мужчину слезть добровольно. В итоге он поскользнулся, рухнул на землю и разбил себе голову. Власти предполагают, что мужчина страдает психическим расстройством. Кстати, вылет самолета, на котором прыгал безбилетник, пришлось задержать и отправить борт на полную проверку.
 
 
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Из Лас-Вегаса в Орегон на крыле самолета. Безбилетник-дебошир пытался улететь с нестандартным местом за бортом воздушного судна. Очевидцы сняли на видео, как...
 
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