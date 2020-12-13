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Смертный приговор приведен в исполнение в Иране
13.12.2020 15:51 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Иране привели в исполнение смертный приговор. Осужденный – руководитель новостного портала Amad News. Его приговорили к смертной казни через повешение за сотрудничество с разведками Франции, США и Израиля. Виновный был известен как иранский журналист и активист, осуществлявший свою деятельность из-за рубежа. Местом его постоянного жительства считалась Франция.
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В Иране привели в исполнение смертный приговор. Осужденный – руководитель новостного портала Amad News. Его приговорили к смертной казни через повешение за...
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