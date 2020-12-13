Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Смертный приговор приведен в исполнение в Иране В Иране привели в исполнение смертный приговор. Осужденный – руководитель новостного портала Amad News. Его приговорили к смертной казни через повешение за...

В Иране привели в исполнение смертный приговор. Осужденный – руководитель новостного портала Amad News. Его приговорили к смертной казни через повешение за сотрудничество с разведками Франции, США и Израиля. Виновный был известен как иранский журналист и активист, осуществлявший свою деятельность из-за рубежа. Местом его постоянного жительства считалась Франция.