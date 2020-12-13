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Очередные протесты охватили Польшу
13.12.2020 15:51 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
На улицы Варшавы вновь вышли противники закона об абортах. К ним присоединились противники COVID-ограничений, предприниматели, рабочие, фермеры и прочие недовольные политикой властей. Несмотря на требования полиции разойтись и предупреждения о незаконности акции, митингующие вышли на проезжую часть, заблокировав движение по Иерусалимским аллеям и аллеям Иоанна Павла II. К протестам подготовились и власти - из резерва вsзвано 9 тысяч военнослужащих. Официальная мотивировка - проверка боеготовности, однако противники власти полагают, что солдаты вечером выйдут на улицу, чтобы препятствовать беспорядкам.
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На улицы Варшавы вновь вышли противники закона об абортах. К ним присоединились противники COVID-ограничений, предприниматели, рабочие, фермеры и прочие недовольные...
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