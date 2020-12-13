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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Польша вновь вышла на протест Очередные протесты охватили Польшу. Сегодня на улицы Варшавы вышли противники закона об абортах, COVID-ограничений, предприниматели, рабочие, фермеры и прочие...

Очередные протесты охватили Польшу. Сегодня на улицы Варшавы вышли противники закона об абортах, COVID-ограничений, предприниматели, рабочие, фермеры и прочие недовольные политикой властей. Несмотря на требования полиции разойтись и предупреждения о незаконности акции, митингующие выходили на проезжую часть и блокировали движение. На Маршалковской улице дорогу им преградил полицейский кордон.Противостояние закончилось тем, что колонна демонстрантов продолжила путь в другом направлении. Силовики пытаются разогнать толпу, многие дороги в Варшаве перекрыты. Сообщается о задержаниях.