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Польша вновь вышла на протест
13.12.2020 20:27 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОчередные протесты охватили Польшу. Сегодня на улицы Варшавы вышли противники закона об абортах, COVID-ограничений, предприниматели, рабочие, фермеры и прочие недовольные политикой властей. Несмотря на требования полиции разойтись и предупреждения о незаконности акции, митингующие выходили на проезжую часть и блокировали движение. На Маршалковской улице дорогу им преградил полицейский кордон.
Противостояние закончилось тем, что колонна демонстрантов продолжила путь в другом направлении. Силовики пытаются разогнать толпу, многие дороги в Варшаве перекрыты. Сообщается о задержаниях.
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Очередные протесты охватили Польшу. Сегодня на улицы Варшавы вышли противники закона об абортах, COVID-ограничений, предприниматели, рабочие, фермеры и прочие...
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