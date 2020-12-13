Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А кто все-таки новый президент Соединенных Штатов? "Пышащий здоровьем" пожилой джентльмен, который так мечтает занять кресло в Белом доме, лишь подтверждает серьезность намерений. Яркий представитель...

"Пышащий здоровьем" пожилой джентльмен, который так мечтает занять кресло в Белом доме, лишь подтверждает серьезность намерений. Яркий представитель глобалистских элит Байден внезапно определился со своим министром обороны. Генерал Ллойд Остин может стать первым чернокожим на посту главы Пентагона. Но вот что примечательно: он тоже совершенно случайно является энтузиастом атлантического военного партнерства и дальнейшего расширения НАТО. К слову, если его утвердят, то становится возможной реализация планов членства в этой организации Тбилиси и Киева. Как раз на днях министр обороны Украины заявил о намерении вступить в альянс до 2030-го. Согласитесь, все это не добавляет очки незаинтересованному блоку.Момента, когда наступит окончательная ясность в дальнейших действиях НАТО, Пентагона и прочих всадников апокалипсиса, затаив дыхание ждут миллионы или даже миллиарды людей. Ведь до сих пор нет ответа и на самый главный вопрос:а кто все-таки новый президент Соединенных Штатов? Проиграть Байден уже фактически не может, но даже один шанс на миллион - это слишком много, ведь результат американских выборов определяет судьбу планеты не на год или два, а, если угодно, навсегда. История пойдет путем, с которого будет уже не свернуть.РассказываетНа минувшей неделе Джо Байден назвал своего будущего министра обороны. Тот провел самопрезентацию в жанре, в наших местах уже практически забытом. Может, помните картину "Член правительства",где Любовь Орлова произносит: "Вот стою я перед вами, простая русская баба!"? Будущий министр обороны Соединенных Штатов тоже сделал акцент на том, что его профессиональные компетенции никак не определяет: "Да, черен я!"Это в нынешней Америке, безусловно, достоинство для любого, делающего карьеру. Но есть у Ллойда Остина несомненный недостаток: он - профессиональный военный, хотя и отставник. В Соединенных Штатах издавна так заведено, что министр обороны должен быть штатским: это считается дополнительной гарантией от военного путча. Но у Ллойда есть проблема даже более существенная, чем мундир и погоны: он состоит членом совета директоров корпорации "Рэйтеон", а компания данная является крупным подрядчиком Пентагона. Это таит в себе опасность лоббизма, что мало кого радует как среди республиканцев, так и меж демократов. В общем, при утверждении состава правительства могут возникнуть серьезные разногласия: Сенату даже придется принимать специальное постановление, которое позволит военному занять пост министра обороны. Однако, если личность этого чиновника и важна, то, безусловно, в гораздо меньшей степени, чем персона президента: Ллойду доверят тактику, а стратегия останется за Байденом. Если не случится невероятное.И европейские администраторы с функционерами НАТО не скрывают нетерпения - но когда же, когда полностью исчезнет эта томительная неопределенность?Судьбу НАТО вопрос о власти в Соединенных Штатах затрагивает самым непосредственным образом. Дональд Трамп не был противником Североатлантического альянса - нет, он просто пытался снять эту организацию с американского довольствия. Как бизнесмен он полагал, что война должна не отнимать, а приносить деньги - или не становиться чистым разорением. В последние месяцы Трамп дал понять своим партнерам по европейскую сторону Большой Лужи, что воевать им пора за свои. 2% от национального ВВП в качестве членских взносов категорически недостаточно - следует вносить в казну НАТО по 4%.Вообще же, Трамп в качестве военной доктрины, похоже, применял закон спроса и предложения: Штаты предпочитали союзников, которые готовы тратиться на выстраивание совместной с американцами системы безопасности. Яркий пример тому Польша - сюда перебрасываются выводимые из Германии "джи-ай", здесь будет создана база, которую то ли в шутку, то ли всерьез назвали "Форт Трамп". Серьезные двусторонние военные прожекты затевались американцами и с Великобританией: Лондон готовится увеличить военный бюджет на 16 миллиардов фунтов и затеять крупнейшее за последние 30 лет перевооружение. Понятно, в этих планах кузены из-за океана готовятся принять самое деятельное участиеТрамп не смущался даже самых мелких военных гешефтов. Так было с Украиной: сюда отправляют списанные патрульные катера - украинцы потратят по 10 миллионов на их ремонт, но избавят Штаты от расходов на утилизацию. Или вспомним продажу пресловутых "Джавелинов" на сумму приблизительно в 50 миллионов - эти противотанковые ракеты Киев в итоге получил, но размещены они в западных областях страны, и без американцев их использовать запрещено. Такой подход можно называть оружейным меркантилизмом: привязать к себе союзника за его же деньги. Безусловно, Украина - это еще и инструмент ведения войны с Россией: войны пока холодной, но которую в любой момент можно перевести в режим горячей. Тут американцы, безусловно, потратились, но обошлось это в сущие пустяки - в какие-то полтора миллиарда за последние 7 лет, и это при военном бюджете текущего года в 700 миллиардов.Характерно, что планы дальнейшего расширения НАТО появились на излете эры Трампа. В сентябре обнародован план действий по членству Грузии и генсек Столтенберг предложил Тбилиси вступать в альянс хоть завтра. Представить себе такое несколько лет тому назад было невозможно: у Грузии есть неурегулированные территориальные споры по поводу Южной Осетии и Абхазии. Министр обороны Украины на днях объявил, что его страна намерена вступить в НАТО к 2030-му году. Здесь, правда, речь о мечтах и надеждах Киева, которые в Брюсселе могут и не разделять. В любом случае, при Трампе две эти страны вряд ли попали бы в альянс: уходящий президент старался снижать конфликтность, где мог - он вообще стал первым за многие десятилетия президентом, который не начал ни одной войны. Более того, он был близок к тому, чтобы некоторые затяжные кампании закончить - выводил войска из Афганистана и Сомали например. Но можно не сомневаться: Байден новые войны обязательно затеет - просто потому, что он представитель глобалистских элит. Трамп мечтал замкнуть Штаты в национальных границах, вернуться к доктрине Монро и строить взаимоотношения со внешним миром на взаимной денежной выгоде: так Америка должна была пережить глобальный кризис и даже сделаться сильнее. У лидеров, которые приходит на смену, иная стратегия: у них нет Родины, а Вашингтон для Байдена - лишь точка на карте, где мировое правительство, возможно, осело только временно. Где родина "Гугла", "Амазона", "Шелл", сотен других компаний-гигантов? Везде и нигде: мегакорпорации всюду дома - и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Брюсселе. Они и выбрали Байдена, который будет объединять мир, вводя сетевое этим миром управление. А шансов, что этого не произойдет, осталось совсем немного: последние, впрочем, исчезнут лишь 20 января - в день инаугурации нового президента Соединенных Штатов.