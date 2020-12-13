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В Европе летальность от COVID за последние 6 недель удвоилась

13.12.2020 22:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Тем временем количество подтвержденных случаев COVID на планете превысило 70 миллионов. Карантинные меры приносят двоякие плоды: последние месяцы число заражений сокращается, зато смертность в среднем по планете выросла на 60 %. В Европе этот показатель даже выше - летальность от COVID  за последние 6 недель удвоилась.

А значит привычные рождественские и новогодние гулянья под большим вопросом. В Германии региональные власти продолжают повсеместно ужесточать карантинные меры. Ангела Меркель призвала не ослаблять локдаун даже на праздники. Небольшая Швейцария тоже ввела ограничения, более того, обратилась к жителям соседних стран воздержаться от поездок на швейцарские горнолыжные курорты. А во Франции уже во вторник начнет действовать комендантский час с восьми вечера до шести утра. Новогодняя ночь не станет исключением. 

И все же эффективность строгого карантина так и не доказана. Например, власти Греции признали: пять недель локдауна не сильно улучшили ситуацию. В стране продолжается кризис системы здравоохранения. С понедельника в Греции ослабят принятые ранее жесткие меры. А вот Литва  на карантине аж с 7 ноября. Закрыты школы, отменены все общественные мероприятия, строго регламентирована работа магазинов. Но больницы по-прежнему не справляются с растущим количеством COVID-пациентов. Не хватает не только коек, но и медперсонала. Врачи даже признаются, что начали делить больных на тех, кого нужно спасать в первую очередь, и тех, у кого шансов на жизнь практически не осталось. 

О том, что мир стоит на пороге одной из самых глубоких депрессий в истории, накануне заявил генсек ООН. Гуттериш считает меры против COVID - неэффективными. И уверен, что вакцинация не поможет избежать самых серьезных глобальных экономических проблем, и предрек миру сильнейший экономический спад за 80 лет.

 
 
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Тем временем количество подтвержденных случаев COVID на планете превысило 70 миллионов. Карантинные меры приносят двоякие плоды: последние месяцы число заражений...
 
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