Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Европе летальность от COVID за последние 6 недель удвоилась Тем временем количество подтвержденных случаев COVID на планете превысило 70 миллионов. Карантинные меры приносят двоякие плоды: последние месяцы число заражений...

Тем временем количество подтвержденных случаев COVID на планете превысило 70 миллионов. Карантинные меры приносят двоякие плоды: последние месяцы число заражений сокращается, зато смертность в среднем по планете выросла на 60 %. В Европе этот показатель даже выше - летальность от COVID за последние 6 недель удвоилась.А значит привычные рождественские и новогодние гулянья под большим вопросом. В Германии региональные власти продолжают повсеместно ужесточать карантинные меры. Ангела Меркель призвала не ослаблять локдаун даже на праздники. Небольшая Швейцария тоже ввела ограничения, более того, обратилась к жителям соседних стран воздержаться от поездок на швейцарские горнолыжные курорты. А во Франции уже во вторник начнет действовать комендантский час с восьми вечера до шести утра. Новогодняя ночь не станет исключением.И все же эффективность строгого карантина так и не доказана. Например, власти Греции признали: пять недель локдауна не сильно улучшили ситуацию. В стране продолжается кризис системы здравоохранения. С понедельника в Греции ослабят принятые ранее жесткие меры. А вот Литва на карантине аж с 7 ноября. Закрыты школы, отменены все общественные мероприятия, строго регламентирована работа магазинов. Но больницы по-прежнему не справляются с растущим количеством COVID-пациентов. Не хватает не только коек, но и медперсонала. Врачи даже признаются, что начали делить больных на тех, кого нужно спасать в первую очередь, и тех, у кого шансов на жизнь практически не осталось.О том, что мир стоит на пороге одной из самых глубоких депрессий в истории, накануне заявил генсек ООН. Гуттериш считает меры против COVID - неэффективными. И уверен, что вакцинация не поможет избежать самых серьезных глобальных экономических проблем, и предрек миру сильнейший экономический спад за 80 лет.