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Пашинян назвал условие своего ухода с поста премьера

14.12.2020 15:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается подавать в отставку и уйдет с поста главы правительства только по итогам волеизъявления народа. Об этом он заявил в понедельник в ходе обращения к нации.


Фото: Reuters

— Я могу отказаться от статуса, данного мне людьми, только на основании надежных результатов волеизъявления народа. Пока такое волеизъявление не состоится, я буду продолжать выполнять свои функции премьер-министра, и я обещал делать это честно, — отметил он.

По словам премьер-министра Армении, публикации в армянских СМИ о том, что члены его семьи покинули страну, являются дезинформацией.

— Все члены моей семьи находятся в Армении, не покидали пределы страны и не собираются покинуть, — отметил он.

Семнадцать оппозиционных партий Армении, которые создали «Движение за спасение родины», требуют отставки главы армянского кабмина. Оппозиционные политики считают, что подписанное Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией.

Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

 
 
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Семнадцать оппозиционных партий Армении, которые создали «Движение за спасение родины», требуют отставки главы армянского кабмина. Оппозиционные политики...
 
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