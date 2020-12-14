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СМИ назвали имена сотрудников ФСБ, которых подозревают в попытке отравить Навального
15.12.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Издания The Insider, Bellingcat и CNN по итогам совместного расследования опубликовали материал, в котором утверждается, что к отравлению Алексея Навального причастны сотрудники ФСБ.
Авторы материала
По данным расследователей, первая попытка покушения имела место еще в июле в Калининградe, куда приезжали Навальный и его жена Юлия, а также несколько фигурантов расследования. Тогда супруге оппозиционера стало плохо, пишет CNN. По ее словам, она переночевала в этом же самом номере, а наутро чувствовала себя хорошо. Эксперты, которых опросили участники расследования, допускают, что ее могли отравить, но интоксикация была слабой.
Авторы материала указывают, что Александров, Осипов и Паняев в августе летали в Новосибирск и Томск, куда ездил Навальный. Журналисты отмечают, что отравление могло произойти вечером 19 июля в гостинице Xander в Томске.
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При этом, как указывают авторы расследования, нет никаких данных, что кто-то из вышеупомянутой группы был в Омске, когда Навальный лежал в местной больнице.
CNN утверждает, что журналисты пытались поговорить с Таякиным у него дома, однако последний захлопнул дверь, отказавшись отвечать на вопросы.
РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России. Также РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Навальный, комментируя опубликованный материал,
Навальный также указал, что, согласно его данным, упомянутый в расследовании Паняев одно время был прописан в его доме в столичном районе Люблино.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву. Его самолет сел в Омске, политика
4 сентября Der Spiegel сообщил, что следы яда нашли на бутылке, из которой пил Навальный в томской гостинице. По данным издания, эту бутылку сохранили родственники оппозиционера, после того как ему стало плохо в самолете, и позже передали врачам в Берлине. Издание предполагало, что Навальный отпил из нее уже после отравления, оставив на ней следы яда.
В Москве с версией об отравлении категорически не согласны, указывая, что следов яда при обследовании в омской больнице обнаружено не было. При этом в России настаивают на предоставлении немецкими властями материалов, в том числе и биологических. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российские власти заинтересованы в расследовании произошедшего с Навальным, однако никто не захотел помогать России в установлении обстоятельств. «Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет. <…> и что больной — не больной. Тоже там много вопросов. И если он больной, то насколько и как быстро его болезнь может проходить и возвращаться обратно. <…> Вопросов больше, чем ответов», — сказал Песков.
Официальные ведомства пытались объяснить, что именно случилось с Навальным. Так, например, 6 ноября управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу в качестве возможных причин случившегося назвало диеты, направленные на снижение веса, а также нарушение углеводного обмена — и «сопутствующий» — хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции.
Омские врачи по итогам экспертиз не нашли подтверждений того, что Навальный был отравлен, и основной причиной ухудшения его самочувствия посчитали нарушение обмена веществ, вызвать который мог целый ряд факторов.
«Ни в клинике, ни в диагностике, ни в течении заболевания ничего подобного не было у пациента», — говорил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, комментируя данные об отравлении ядом.
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Издания The Insider, Bellingcat и CNN по итогам совместного расследования опубликовали материал, в котором утверждается, что к отравлению Алексея Навального причастны...
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