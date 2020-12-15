Коллегия выборщиков подтвердила победу Джо Байдена на выборах президента США

Источник материала: Tut.by

Коллегия выборщиков большинством голосов утвердила демократа Джо Байдена победителем выборов президента США. Об этом пишет издание Meduza со ссылкой на CNN.



Фото: Reuters

На момент публикации заметки за Байдена проголосовали 302 выборщика, за его противника, действующего президента США Дональда Трампа — 232. Для победы необходимо получить 270 голосов — Байден преодолел этот порог после заседания выборщиков в Калифорнии. Всего в голосовании участвуют 538 выборщиков из 50 штатов и округа Колумбия.

Окончательные итоги станут известны к утру 15 декабря. Голосование завершено во всех штатах, кроме Гавайев (4 голоса выборщиков). Там заседание выборщиков начнется в 3.00 по минскому времени 15 декабря. Жители штата в день выборов 3 ноября проголосовали за Байдена.

Прогнозировалось, что по итогам голосования Байден должен получить 306 голосов выборщиков, Трамп — 232.

В США президента избирают по двухступенчатой системе. Победа кандидата во всенародном голосовании в каждом отдельно взятом штате соответствует определенному числу выборщиков — количество пропорционально населению штата, больше всего голосов у Калифорнии (55), Техаса (38), Нью-Йорка и Флориды (оба — по 29).

Голосование коллегии выборщиков проходит на 41-й день после всенародного голосования. Выборщики формально избирают кандидата в президенты, которого поддержало большинство жителей штата, который они представляют.

Как ожидается, к 23 декабря бюллетени с голосами выборщиков должны поступить в Вашингтон. 6 января 2021 года голоса подсчитают на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США. 20 января пройдет инаугурация избранного президента.

Во время выборов президента США, согласно предварительным результатам голосования, за демократа Джо Байдена проголосовали более 81,2 миллиона американцев, что стало историческим максимумом.

После дня выборов Дональд Трамп не признал результаты голосования и попытался их оспорить в судах. Его юристы подали в суды десятки различных исков с требованием пересчитать голоса или отменить результаты. Суды удовлетворили лишь несколько из них — это не оказало значимого влияния на итоги выборов.

В конце ноября Трамп заявил журналистам, что уйдет из Белого дома, если Коллегия выборщиков проголосует за Джо Байдена.