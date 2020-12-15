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США ввели санкции против Турции из-за покупки российских С-400 - спустя полтора года после первых поставок

15.12.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти США ввели санкции в отношении своего союзника по НАТО Турции из-за приобретения у России зенитных ракетных систем С-400, сообщил госсекретарь США Майк Помпео, пишет Associated Press.


Ракетный комплекс С-400. Фото с сайта wikipedia.org

Санкции наложили на Управление оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех высокопоставленных турецких чиновников. Управлению запретили использовать американские экспортные лицензии, а фигурантам санкционного списка запретили въезд в США, их активы в этой стране будут заморожены.

МИД Турции осудил односторонние санкции США и пообещал принять «необходимые шаги против этого решения, которое, конечно, повлияет на наши отношения с США» (цитата по «Интерфаксу»).

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что решение США — это «очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных, односторонних принудительных мер».

Турция стала первой страной НАТО, купившей российские зенитные ракетные системы С-400. Россия и Турция договорились о С-400 в 2017 году, первые компоненты системы доставили в Турцию в июле 2019 года.

Из-за покупки российских систем ПВО США приостановили участие Турции в программе выпуска американских истребителей F-35 — в США утверждали, что российские С-400 собирают разведданные об этих военных самолетах.

США ввели санкции против Турции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятого в 2017 году. Он позволяет вводить санкции в отношении стран, покупающих вооружение у России. Под этот закон из-за покупки С-400 в 2018 году попал Китай.

 
 
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Власти США ввели санкции в отношении своего союзника по НАТО Турции из-за приобретения у России зенитных ракетных систем С-400.
 
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