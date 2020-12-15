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Россия в ООН потребовала допустить независимых врачей к осужденному за геноцид на пожизненное Ратко Младичу
15.12.2020 07:23 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия настаивает на том, чтобы к находящемуся под международным трибуналом бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу были допущены врачи для независимого медицинского освидетельствования. Об этом заявил в понедельник заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности в связи с рассмотрением доклада Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ).
«Обеспокоенность вызывает
«Настоятельно призываем руководство МОМУТ допустить к Младичу независимых врачей, выбранных им самим, для проведения полного осмотра и освидетельствования, в том числе на предмет сохранности когнитивных функций», — подчеркнул Кузьмин. Он напомнил, что речь идет не просто о состоянии здоровья обвиняемого. «Вопрос в том, как долго Совет Безопасности может закрывать глаза на применение его вспомогательным органом методов бесчеловечного обращения», — констатировал зампостпреда РФ.
«Неужели цель заключается в том, чтобы вынести любыми средствами окончательный обвинительный приговор очередному сербу, несмотря ни на какие стандарты в области прав человека и соображения гуманности?» — обратился он к коллегам в СБ. «Россия последовательно выступает за ускорение судебных процессов, но не такой же ценой», — заключил Кузьмин.
О деле Младича
Генерал Ратко Младич 22 ноября 2017 года
В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в МОМУТ — инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Защита потребовала исправить все ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем 10 пунктам обвинения, по которым он был признан виновным. В качестве альтернативного варианта адвокаты попросили пересмотреть дело заново. Апелляцию подала и прокуратура. Она потребовала признать бывшего генерала виновным по первому пункту обвинения: в геноциде в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины.
За время заключения Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, в тюрьме ему не оказывалась вся необходимая медпомощь.
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Россия в ООН потребовала допустить независимых врачей к осужденному за геноцид на пожизненное Ратко Младичу
Генерал Ратко Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид,...
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