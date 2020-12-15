Россия в ООН потребовала допустить независимых врачей к осужденному за геноцид на пожизненное Ратко Младичу

Источник материала: Tut.by

Россия настаивает на том, чтобы к находящемуся под международным трибуналом бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу были допущены врачи для независимого медицинского освидетельствования. Об этом заявил в понедельник заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности в связи с рассмотрением доклада Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ).



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«Обеспокоенность вызывает состояние здоровья генерала Ратко Младича, — отметил он. — Из прессы и выступлений представителей Сербии мы знаем, как адвокаты и члены семьи буквально борются за жизнь Младича». «В то же время руководство механизма и судьи отметают все их ходатайства как не отвечающие интересам правосудия, — указал дипломат. — Сам подсудимый не имеет возможности реализовать свое право на посещение врачей по своему выбору».

«Настоятельно призываем руководство МОМУТ допустить к Младичу независимых врачей, выбранных им самим, для проведения полного осмотра и освидетельствования, в том числе на предмет сохранности когнитивных функций», — подчеркнул Кузьмин. Он напомнил, что речь идет не просто о состоянии здоровья обвиняемого. «Вопрос в том, как долго Совет Безопасности может закрывать глаза на применение его вспомогательным органом методов бесчеловечного обращения», — констатировал зампостпреда РФ.

«Неужели цель заключается в том, чтобы вынести любыми средствами окончательный обвинительный приговор очередному сербу, несмотря ни на какие стандарты в области прав человека и соображения гуманности?» — обратился он к коллегам в СБ. «Россия последовательно выступает за ускорение судебных процессов, но не такой же ценой», — заключил Кузьмин.

О деле Младича

Генерал Ратко Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в МОМУТ — инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Защита потребовала исправить все ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем 10 пунктам обвинения, по которым он был признан виновным. В качестве альтернативного варианта адвокаты попросили пересмотреть дело заново. Апелляцию подала и прокуратура. Она потребовала признать бывшего генерала виновным по первому пункту обвинения: в геноциде в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины.

За время заключения Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, в тюрьме ему не оказывалась вся необходимая медпомощь.