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Парламент Венгрии прописал в Конституции, что мать - это только женщина, а отец - только мужчина
15.12.2020 21:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Парламент Венгрии принял поправки к Конституции страны, ограничивающие право однополых пар усыновлять детей. За принятие поправок, одобренных правительством, проголосовали 134 депутата, еще 45 выступили против, а пятеро воздержались, сообщает
Парламентарии поддержали поправку о том, что матерью ребенка может быть только женщина, а отцом — только мужчина. Другая поправка защищает право ребенка идентифицировать себя со своим полом при рождении, а также обязывает родителей воспитывать детей в соответствии с «идентичностью, отвечающей требованиям Конституции, и христианской культурой Венгрии».
Как
Венгрия никогда не разрешала однополые браки, но допускала гражданские союзы, пишет Reuters. Кроме того, у ЛГБТК-пар была возможность усыновить ребенка, если один из партнеров подавал соответствующее заявление как одинокий человек.
В правозащитной организации Amnesty International
Ранее в 2020 году в Венгрии приняли закон, запрещающий менять пол в личных документах. Правозащитники заявили, что этот закон ущемляет права трансгендерных людей.
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Парламент Венгрии принял поправки к Конституции страны, ограничивающие право однополых пар усыновлять детей.
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