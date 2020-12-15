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Парламент Венгрии прописал в Конституции, что мать - это только женщина, а отец - только мужчина

15.12.2020 21:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парламент Венгрии принял поправки к Конституции страны, ограничивающие право однополых пар усыновлять детей. За принятие поправок, одобренных правительством, проголосовали 134 депутата, еще 45 выступили против, а пятеро воздержались, сообщает Hungary Today.


Фото: Reuters

Парламентарии поддержали поправку о том, что матерью ребенка может быть только женщина, а отцом — только мужчина. Другая поправка защищает право ребенка идентифицировать себя со своим полом при рождении, а также обязывает родителей воспитывать детей в соответствии с «идентичностью, отвечающей требованиям Конституции, и христианской культурой Венгрии».

Как сообщает RFE/RL, парламент Венгрии также решил, что только супружеские пары могут усыновлять детей. Одиноким людям нужно получать разрешение от министра по делам семьи Каталин Новак, которая выступает за традиционную модель семьи, отмечает Reuters.

Венгрия никогда не разрешала однополые браки, но допускала гражданские союзы, пишет Reuters. Кроме того, у ЛГБТК-пар была возможность усыновить ребенка, если один из партнеров подавал соответствующее заявление как одинокий человек.

В правозащитной организации Amnesty International назвали случившееся «темным днем» для ЛГБТК-сообщества в Венгрии и прав человека. Глава организации Transgender Europe Мазен Дэвис призвал президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обратить внимание на ограничение прав ЛГБТК-людей.

Ранее в 2020 году в Венгрии приняли закон, запрещающий менять пол в личных документах. Правозащитники заявили, что этот закон ущемляет права трансгендерных людей.

 
 
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Парламент Венгрии принял поправки к Конституции страны, ограничивающие право однополых пар усыновлять детей.
 
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