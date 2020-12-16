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Модного магната задержали по делу о сексуальной эксплуатации женщин в течение 25 лет
16.12.2020 06:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 декабря полиция Канады по запросу США задержала в Виннипеге основателя модной корпорации Nygard, 79-летнего миллионера Питера Найгарда,
По данным следствия, в 1995—2020 годах Питер Найгард использовал влияние своей компании Nygard Group и ее сотрудников, чтобы вербовать и содержать женщин, как взрослых, так и несовершеннолетних, «для сексуального удовлетворения Найгарда, его друзей и партнеров по бизнесу». Часто жертвами становились девушки из неблагополучных семей, с которыми жестоко обращались.
Найгард, его сообщники, в том числе сотрудники компании, использовали силу, мошенничество и принуждение, чтобы заставить женщин и девочек-подростков заниматься сексом с миллионером и его друзьями, сказано в заявлении Минюста. В некоторых случаях Найгард постоянно следил за своими жертвами и ограничивал их перемещение. По данным следствия, бизнесмен изнасиловал несколько женщин; его сообщники накачивали других жертв наркотиками, чтобы склонить к сексу.
С некоторыми из женщин, по данным следствия, Питер Найгард поддерживал «личные и квазипрофессиональные отношения», называя их «подругами» и «помощницами». Бизнесмен требовал, чтобы эти женщины сопровождали его в поездках, а также занимались сексом с самим Найгардом, его сообщниками и друг с другом. Кроме того, Найгард использовал «подруг», чтобы найти новых жертв. Миллионер платил некоторым женщинам как сотрудницам своей компании.
В феврале 2020 года, как
Всего к коллективному иску против Найгарда присоединились 84 женщины, которые обвинили его в сексуальном насилии,
Питер Найгард отрицал все обвинения, утверждая, что иск против него подали из-за многолетнего спора с американским инвестором Луисом Бэконом, живущим с ним по-соседству на Багамах.
В феврале власти США провели обыски в штаб-квартире компании Питера Найгарда в Нью-Йорке и в его доме в Лос-Анджелесе. После этого основные клиенты компании Nygard стали отказываться от ее товаров,
В августе двое сыновей Питера Найгарда
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