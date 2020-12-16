Двоим обвиняемым по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo огласили приговор

Источник материала: Tut.by

Суд присяжных в Париже приговорил двоих обвиняемых по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo в 2015 году к 30 лет лишения свободы каждого, сообщает Le Figaro .



Фото: twitter.com/stefandevries

Али Ризу Полата и Хаят Бумедьен признали виновными в соучастии в теракте. Обвинение требовало пожизненного заключения.

Как добавляет Euronews , Полата называют «главным связным» непосредственных исполнителей теракта.

Суд в Париже рассматривает дела 14 подозреваемых по делу о теракте 2015 года. Трое из них находятся в розыске.

В январе 2015-го братья Саид и Шериф Куаши открыли стрельбу в редакции Hebdo. Погибли 12 человек. Мотивом теракта официально стала месть за карикатуры на пророка Мухаммеда на страницах журнала. Братьев Куаши застрелили во время спецоперации.