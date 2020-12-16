ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Двоим обвиняемым по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo огласили приговор

16.12.2020 20:59 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд присяжных в Париже приговорил двоих обвиняемых по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo в 2015 году к 30 лет лишения свободы каждого, сообщает Le Figaro.


Фото: twitter.com/stefandevries

Али Ризу Полата и Хаят Бумедьен признали виновными в соучастии в теракте. Обвинение требовало пожизненного заключения.

Как добавляет Euronews, Полата называют «главным связным» непосредственных исполнителей теракта.

Суд в Париже рассматривает дела 14 подозреваемых по делу о теракте 2015 года. Трое из них находятся в розыске.

В январе 2015-го братья Саид и Шериф Куаши открыли стрельбу в редакции Hebdo. Погибли 12 человек. Мотивом теракта официально стала месть за карикатуры на пророка Мухаммеда на страницах журнала. Братьев Куаши застрелили во время спецоперации.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Али Ризу Полата и Хаят Бумедьен признали виновными в соучастии в теракте. Обвинение требовало пожизненного заключения.
 
Новости дня
Новости в мире
 
«Все эти новости забавно читать». Лавров прокомментировал расследование об отравлении Навального
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика