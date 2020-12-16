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Двоим обвиняемым по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo огласили приговор
16.12.2020 20:59 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд присяжных в Париже приговорил двоих обвиняемых по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo в 2015 году к 30 лет лишения свободы каждого, сообщает
Али Ризу Полата и Хаят Бумедьен признали виновными в соучастии в теракте. Обвинение требовало пожизненного заключения.
Как добавляет
Суд в Париже рассматривает дела 14 подозреваемых по делу о теракте 2015 года. Трое из них находятся в розыске.
В январе 2015-го братья Саид и Шериф Куаши
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Али Ризу Полата и Хаят Бумедьен признали виновными в соучастии в теракте. Обвинение требовало пожизненного заключения.
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