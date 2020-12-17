В Испании провели крупнейшую за 10 лет операцию против «русской мафии»

Источник материала: Tut.by

Испанская полиция в проведенной совместно с Европолом операции задержала в среду, 16 декабря, 23 человека, которых подозревают в отмывании денежных средств, связанных с российскими организованными преступными группировками. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте испанской полиции .



Барселона, 10 октября 2017 года. Фото: Reuters

Обезвреженная сеть «планировала взять под контроль ключевые сектора экономики Испании и проникнуть в государственные учреждения, опираясь на помощь юристов, государственных служащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров», сообщает полиция. Группировка, на следы которой полиция вышла еще в 2013 году, контролировала дискотеки, рестораны и объекты недвижимости на испанском побережье. Кроме этого, члены банды тратили большие суммы на взятки для проникновения в испанские структуры.

Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании. Полиция называет это крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет. В ходе обысков были изъяты 300 тысяч евро наличных денег, бриллианты, электронные кошельки с криптовалютой. Среди преступлений, к которым имеет отношение сеть, в полиции называют убийства, торговлю людьми, наркотиками и оружием.