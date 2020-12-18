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В Париже задержали главу модельного агентства по делу о сексуальном насилии. Он открыл миру Стоун и Беллуччи
18.12.2020 07:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Полиция Франции задержала в парижском аэропорту Шарль-де-Голль владельца модельного агентства MC2 Model Management Жан-Люка Брюнеля, сообщает Bloomberg, ссылаясь на прокуратуру.
74-летнему Брюнелю предъявили обвинения в изнасилованиях, сексуальных домогательствах к несовершеннолетним и торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. Его задержали для допроса на 96 часов.
Брюнеля считают причастным к подбору молодых девушек для американского миллиардера Джеффри Эпштейна, который в 2019 году совершил самоубийство в тюрьме после обвинений в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
В июле в США
Жан-Люк Брюнель занимается модельным бизнесом с 1974 года. Его компания MC2 Model Management
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В Париже задержали главу модельного агентства по делу о сексуальном насилии. Он открыл миру Стоун и Беллуччи
Брюнеля считают причастным к подбору молодых девушек для американского миллиардера Джеффри Эпштейна, который в 2019 году совершил самоубийство в тюрьме после...
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