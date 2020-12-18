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Российский сапер погиб в Нагорном Карабахе

19.12.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский сапер погиб в Нагорном Карабахе при разминировании дороги в районе города Шуша, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны России.


Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Фото: Reuters

«Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм», — приводит агентство сообщение военного ведомства.

Россия в конце ноября 2020 года отправила в Нагорный Карабах почти две тысячи миротворцев после того, как Армения и Азербайджан заключили соглашение о прекращении военных действий в непризнанной республике.

 
 
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Российский сапер погиб в Нагорном Карабахе при разминировании дороги в районе города Шуша.
 
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