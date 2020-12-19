В Италии объявили общенациональный карантин на Рождество и Новый год

Источник материала: Tut.by

Вся Италия станет «красной зоной» в праздничные дни с 24 декабря по 6 января, что означает введение на это время общенационального карантина наподобие того, что объявлялся в марте. О таком решении в связи с пандемией объявил в пятницу премьер-министр страны Джузеппе Конте.



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«Вся Италия — „красная зона“ с 24 декабря по 6 января. Это предполагает запрет на выход из дома без надобности», — сказал Конте. Все магазины закрыты, за исключением продуктовых и аптек. Остаются открыты парикмахерские. Запрещается переезжать из региона в регион. Не будут работать бары и рестораны, но возможно обслуживание навынос.

Праздничные дни рекомендуется проводить только с членами семьи, с которыми проживаешь на постоянной основе. Но возможно принять двое гостей в сопровождении детей до 14 лет.

Премьер также указал, что с 28 по 30 декабря и 4 января допускаются минимальные послабления. В частности, смогут открыться магазины (до 21.00) и возможно выехать из города постоянного проживания. Однако любое перемещение должно быть оправданным.

«Государство не может контролировать, что происходит в домах, но наши меры направлены на максимальное ограничение передвижений», — пояснил Конте. По его словам, принимая данные меры, правительство руководствовалось соображениями и выводами специалистов, которые предупреждают о риске роста заражений.

Ранее правительство уже ввело общий запрет на передвижение между областями с 21 января, а также сохранило комендантский час, в том числе в новогоднюю ночь. Но, согласно предыдущему указу, рестораны могли работать в обеденное время и в день Рождества, и 1 января.

В Италии уже появились шутки про «красное Рождество»: этот цвет — традиционный для главного католического праздника. Его принято проводить в расширенном семейном составе. Многие съезжаются из разных городов на ежегодную семейную встречу.