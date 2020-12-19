ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Италии объявили общенациональный карантин на Рождество и Новый год

19.12.2020 10:39 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вся Италия станет «красной зоной» в праздничные дни с 24 декабря по 6 января, что означает введение на это время общенационального карантина наподобие того, что объявлялся в марте. О таком решении в связи с пандемией объявил в пятницу премьер-министр страны Джузеппе Конте.


Фото: Reuters

«Вся Италия — „красная зона“ с 24 декабря по 6 января. Это предполагает запрет на выход из дома без надобности», — сказал Конте. Все магазины закрыты, за исключением продуктовых и аптек. Остаются открыты парикмахерские. Запрещается переезжать из региона в регион. Не будут работать бары и рестораны, но возможно обслуживание навынос.

Праздничные дни рекомендуется проводить только с членами семьи, с которыми проживаешь на постоянной основе. Но возможно принять двое гостей в сопровождении детей до 14 лет.

Премьер также указал, что с 28 по 30 декабря и 4 января допускаются минимальные послабления. В частности, смогут открыться магазины (до 21.00) и возможно выехать из города постоянного проживания. Однако любое перемещение должно быть оправданным.

«Государство не может контролировать, что происходит в домах, но наши меры направлены на максимальное ограничение передвижений», — пояснил Конте. По его словам, принимая данные меры, правительство руководствовалось соображениями и выводами специалистов, которые предупреждают о риске роста заражений.

Ранее правительство уже ввело общий запрет на передвижение между областями с 21 января, а также сохранило комендантский час, в том числе в новогоднюю ночь. Но, согласно предыдущему указу, рестораны могли работать в обеденное время и в день Рождества, и 1 января.

В Италии уже появились шутки про «красное Рождество»: этот цвет — традиционный для главного католического праздника. Его принято проводить в расширенном семейном составе. Многие съезжаются из разных городов на ежегодную семейную встречу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это предполагает запрет на выход из дома без надобности.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Климатологи: Тропические леса Бразилии начали не поглощать, а выделять углекислый газ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика