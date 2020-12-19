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Die Welt: модернизация танков "Леопард 2" будет непростой

19.12.2020 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Германии изданию Die Welt удалось добыть внутренние документы Минобороны страны. Из них ясно, что сейчас танки "Леопард" находятся в крайне плачевном состоянии.

Лишь 115 единиц на ходу, остальные 148 сломаны. Похожая ситуация с бронемашинами пехоты, исправно - менее половины. Die Welt сомневается, что успех модернизации возможен. По ее мнению, нужна полная замена танкового парка. К слову, состояние армий государств - членов НАТО будет обсуждаться на саммите альянса в начале года. Тут ожидают больших перемен после прихода к власти в США Джо Байдена. Премьер Литвы предлагает провести встречу в Вильнюсе.

 
 
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В Германии изданию Die Welt удалось добыть внутренние документы Минобороны страны. Из них ясно, что сейчас танки "Леопард" находятся в крайне плачевном состоянии. ...
 
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