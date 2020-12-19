Источник материала: БT

В Польше начался сбор подписей за отставку правительства. Сегодня в полдень эта кампания стартует у Министерства здравоохранения. Место выбрано неслучайно. Помимо запрета абортов, который вызвал в Польше полноценное народное восстание, у граждан есть претензии к стратегии страны в борьбе с COVID. Несмотря на строгие карантинные меры, число заражений и смертей неуклонно растет. В последние недели здесь регистрируют около шестисот летальных исходов в день. Инфицированных COVID в стране почти 1 миллион 200 тысяч. На днях Минздрав объявил, что в Польше с 28 декабря по 17 января будет действовать карантин. Закроются все магазины, кроме продовольственных. Остановится работа и предприятий сферы сервиса. А в новогоднюю ночь будет действовать комендантский час - с 7 вечера до 6 утра. Бесполезные запреты возмущают людей.