Иски по поводу побочных эффектов вакцины Pfizer суды в Штатах принимать не будут

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В США уже зафиксированы пять случаев сильной аллергической реакции на вакцину Pfizer. В частности, на Аляске одному человеку потребовалась экстренная медицинская помощь. Врачебное вмешательство также понадобилось двум женщинам в состоянии средней тяжести. Не исключено, что подобные инциденты - только начало. Например, в Теннесси только что привитая медсестра потеряла сознание перед телекамерами. Она давала интервью о том, что теперь чувствует себя в полной безопасности и счастлива.

Проблемы с вакцинами от COVID возникают часто. Известно, что в ходе испытаний препарата «Астразенека» скончался один человек, погибли еще двое, которые были привиты вакциной Pfizer. Тем не менее, в Штатах правительство официально защитило компанию от возможных претензий пострадавших. Иски по поводу побочных эффектов суды принимать не будут.