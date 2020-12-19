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Во Франции манифестациями отметили день мигранта
19.12.2020 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Париже прошло факельное шествие, в котором прияли участие тысячи людей. В истории Старого Света, где такие мероприятия всегда ассоциировали с фашизмом, в этот раз приобрели совершенно иной смысл. Здесь протестовали люди, которые считают политику французского правительства в отношении нелегалов фашистской. Всего по стране состоялось более 55 акций в поддержку мигрантов. Их участники требовали немедленной легализации всех, кто проживает во Франции без документов. Их (по разным оценкам) от полумиллиона до полутора миллионов человек.
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В Париже прошло факельное шествие, в котором прияли участие тысячи людей. В истории Старого Света, где такие мероприятия всегда ассоциировали с фашизмом, в этот раз...
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