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И. Кива: Болезнь, война, голод и внешнее управление - вот с чем живет сейчас Украина
19.12.2020 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
На несостоятельности украинской власти акцентируют внимание и эксперты. О том, что правительство - это всего лишь марионетки в руках своих хозяев, высказался народный депутат Илья Кива. Пора восстанавливать отношения с соседями - резюмировал он.
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На несостоятельности украинской власти акцентируют внимание и эксперты. О том, что правительство - это всего лишь марионетки в руках своих хозяев, высказался...
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