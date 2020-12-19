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И. Кива: Болезнь, война, голод и внешнее управление - вот с чем живет сейчас Украина

19.12.2020 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На несостоятельности украинской власти акцентируют внимание и эксперты. О том, что правительство - это всего лишь марионетки в руках своих хозяев, высказался народный депутат Илья Кива. Пора восстанавливать отношения с соседями - резюмировал он.

 
 
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На несостоятельности украинской власти акцентируют внимание и эксперты. О том, что правительство - это всего лишь марионетки в руках своих хозяев, высказался...
 
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