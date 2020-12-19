И. Кива: Болезнь, война, голод и внешнее управление - вот с чем живет сейчас Украина

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На несостоятельности украинской власти акцентируют внимание и эксперты. О том, что правительство - это всего лишь марионетки в руках своих хозяев, высказался народный депутат Илья Кива. Пора восстанавливать отношения с соседями - резюмировал он.