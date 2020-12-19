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В Софии прошел заезд Санта-Клаусов на мотоциклах
19.12.2020 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Новогоднее настроение в Болгарии. В Софии прошел заезд Санта-Клаусов на мотоциклах. Сотни байкеров переоделись в костюмы бородатых волшебников и прокатились по центру столицы на байках и квадроциклах.
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Новогоднее настроение в Болгарии. В Софии прошел заезд Санта-Клаусов на мотоциклах. Сотни байкеров переоделись в костюмы бородатых волшебников и прокатились по...
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