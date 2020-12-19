Источник материала: БT

В Ереване протестующие снова требуют отставки Николы Пашиняна. Сегодня, спустя 40 дней после завершения военного конфликта в Нагорном Карабахе, в столице Армении состоялось шествие в память о погибших. На кладбище отдать дань памяти жертвам приехал премьер-министр со своими сторонниками. Однако Пашиняну пришлось прорываться практически с боем. Его уже ожидали тысячи протестующих. Среди них ветераны карабахского конфликта. Они окружили Пашиняна и не давали пройти к могилам павших. Прорываться пришлось при помощи охраны, полиция оттесняла толпы негодующих.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна В Ереване протестующие снова требуют отставки Николы Пашиняна. Сегодня, спустя 40 дней после завершения военного конфликта в Нагорном Карабахе, в столице Армении...

Сейчас огромная толпа направились к церкви Григория Просветителя, где состоится поминальная служба. Их сопровождают отряды полиции. А в следующий вторник оппозиция планирует всеобщую забастовку и массовые акции протеста.