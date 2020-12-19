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Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна

19.12.2020 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Ереване протестующие снова требуют отставки Николы Пашиняна. Сегодня, спустя 40 дней после завершения военного конфликта в Нагорном Карабахе, в столице Армении состоялось шествие в память о погибших. На кладбище отдать дань памяти жертвам приехал премьер-министр со своими сторонниками. Однако Пашиняну пришлось прорываться практически с боем. Его уже ожидали тысячи протестующих. Среди них ветераны карабахского конфликта. Они окружили Пашиняна и не давали пройти к могилам павших. Прорываться пришлось при помощи охраны, полиция оттесняла толпы негодующих.

Сейчас огромная толпа направились к церкви Григория Просветителя, где состоится поминальная служба. Их сопровождают отряды полиции. А в следующий вторник оппозиция планирует всеобщую забастовку и массовые акции протеста.
 
 
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В Ереване протестующие снова требуют отставки Николы Пашиняна. Сегодня, спустя 40 дней после завершения военного конфликта в Нагорном Карабахе, в столице Армении...
 
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