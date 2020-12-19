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В Европе продолжают вводить локдауны
20.12.2020 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Сама же Европа готовится встретить Рождество и Новый год взаперти. Строгие антиковидные меры приняли в ряде стран из-за увеличения числа заболевших. С 24 декабря жесткий локдаун вводят в Италии. До 6 января будут закрыты магазины, исключение - продуктовые и аптеки. Запрещается переезжать из региона в регион. Ограничения ослабят с 28 до 30 декабря и 4 января. Люди смогут свободно выходить из дома, но бары и рестораны будут работать только на вынос.
C 28 числа к общенациональному локдауну присоединится и Польша. В новогоднюю ночь введен строгий комендантский час.
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Сама же Европа готовится встретить Рождество и Новый год взаперти. Строгие антиковидные меры приняли в ряде стран из-за увеличения числа заболевших. С 24 декабря...
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