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В Европе продолжают вводить локдауны

20.12.2020 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сама же Европа готовится встретить Рождество и Новый год взаперти. Строгие антиковидные меры приняли в ряде стран из-за увеличения числа заболевших. С 24 декабря жесткий локдаун вводят в Италии. До 6 января будут закрыты магазины, исключение - продуктовые и аптеки. Запрещается переезжать из региона в регион. Ограничения ослабят с 28 до 30 декабря и 4 января. Люди смогут свободно выходить из дома, но бары и рестораны будут работать только на вынос.
Третий по счету строгий карантин 26 декабря ожидает Австрию. Покидать дом можно будет только в случае крайней необходимости.

C 28 числа к общенациональному локдауну присоединится и Польша. В новогоднюю ночь введен строгий комендантский час.
Напомним, количество заражений COVID-19 на планете превысило 76 миллионов.

 
 
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Сама же Европа готовится встретить Рождество и Новый год взаперти. Строгие антиковидные меры приняли в ряде стран из-за увеличения числа заболевших. С 24 декабря...
 
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