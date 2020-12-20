Bloomberg: Украине не стоит рассчитывать на новый транш от МВФ

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Нелегко сегодня украинским медикам - в больницах катастрофически не хватает персонала. В условиях пандемии санитарки и медсестры вынуждены работать больше, а вот зарплаты у них как были минимальными, так и остались. Многие надеются найти заработок за границей. Но работает ли для украинцев пресловутый тезис "Заграница нам поможет"? Знающие люди говорят, что взамен на обещания о евроинтеграции Украина превратилась в сырьевой придаток ЕС. Депутат от правящей партии "Слуга народа" приводит красноречивый пример.



Александр Дубинский, журналист, депутат Верховной рады Украины: "Сигнал, который нам дан, еще раз подчеркивает нашу колониальную зависимость, в которой мы оказались. Ребята, ваш лес, но разрешите его экспорт. Финны не будут вырезать свои деревья, никто не хочет, шведы не будут, британцы не будут, немцы не будут. А вы, украинцы, будьте любезны, - нам нужна мебель, да и вообще. Кто вы такие, кроме как сырьевой придаток европейской экономики? Вы видели хотя бы одно проявление субъектности за последние 6 лет, которое бы сказало: "Это наши интересы, и мы будем их защищать". Нет. Вырубить лес - вырубим лес. Облака скажут продать, они их продадут. Поменять цвет флага за 600 млн евро за очередную подачку. Это чтобы кого-то похлопали по плечам на Елисейских полях".



Украине не стоит надеяться на транш от МВФ и осуществление заявленных реформ из-за провальной политики президента Владимира Зеленского. Об этом пишет агентство Bloomberg. Глава Украины проигрывает сражение с "мутной политической системой", которую он обещал реформировать после избрания на свой пост. Агентство отметило крах антикоррупционной стратегии Зеленского. Под угрозой аннулирования остается также безвизовый режим с Евросоюзом и потоки прямой помощи от европейских держав - подчеркнули обозреватели.