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Избежать "вакцинационализма"

20.12.2020 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Covid продолжает оседать на дыхательных путях планеты. Количество заболевших с начала пандемии превысило 75 миллионов. Плюс на тестах чаще всего получают в США - на них приходится 17 миллионов инфицированных, в тройке антилидеров также Индия и Бразилия.

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Covid продолжает оседать на дыхательных путях планеты. Количество заболевших с начала пандемии превысило 75 миллионов. Плюс на тестах чаще всего получают в США - на...
 
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