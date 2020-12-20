Мировой рекорд. Француз провел 2,5 часа во льду при -18° C

Источник материала: БT

Настоящий зимний рекорд установил француз Ромен Вандендорп. 34-летний медработник простоял во льду 2 часа 35 минут и 33 секунды, таким образом побив мировой рекорд. Смелый поступок потребовал двух лет тренировок.







Погружение в дробленый лед происходило в специально разработанном прозрачном контейнере, где минусовая температура достигала -18 градусов по Цельсию. За происходящим следили представители Книги рекордов Гиннеса и два независимых наблюдателя. Свой рекорд Ромен посвятил всем детям, больным раком. К слову, предыдущий рекорд по пребыванию во льду принадлежит жителю Китая - Цзинь Сунчао в 2014 году пробыл в емкости с колотым льдом 1 час 53 минуты.