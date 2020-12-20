Источник материала: БT

Вместо ярких гирлянд - файер-шоу. В Киеве новогоднюю ель зажгли в буквальном смысле слова. На торжественную церемонию на Софийской площади собрались несколько сотен человек. Как только на елке зажгли огни и начался фейерверк, из-за пиротехнических огней вспыхнула гирлянда прямо над головами зрителей. Пожар тут же потушили огнетушителями из ближайшего киоска. К счастью, никто не пострадал. Добавим, мероприятие транслировалось в прямом эфире.