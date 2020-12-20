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В Киеве новогоднюю ель зажгли в буквальном смысле слова

20.12.2020 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Вместо ярких гирлянд - файер-шоу. В Киеве новогоднюю ель зажгли в буквальном смысле слова. На торжественную церемонию на Софийской площади собрались несколько сотен человек. Как только на елке зажгли огни и начался фейерверк, из-за пиротехнических огней вспыхнула гирлянда прямо над головами зрителей. Пожар тут же потушили огнетушителями из ближайшего киоска. К счастью, никто не пострадал. Добавим, мероприятие транслировалось в прямом эфире.

 
 
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Вместо ярких гирлянд - файер-шоу. В Киеве новогоднюю ель зажгли в буквальном смысле слова. На торжественную церемонию на Софийской площади собрались несколько...
 
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