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В Киеве новогоднюю ель зажгли в буквальном смысле слова
20.12.2020 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Вместо ярких гирлянд - файер-шоу. В Киеве новогоднюю ель зажгли в буквальном смысле слова. На торжественную церемонию на Софийской площади собрались несколько сотен человек. Как только на елке зажгли огни и начался фейерверк, из-за пиротехнических огней вспыхнула гирлянда прямо над головами зрителей. Пожар тут же потушили огнетушителями из ближайшего киоска. К счастью, никто не пострадал. Добавим, мероприятие транслировалось в прямом эфире.
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Вместо ярких гирлянд - файер-шоу. В Киеве новогоднюю ель зажгли в буквальном смысле слова. На торжественную церемонию на Софийской площади собрались несколько...
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