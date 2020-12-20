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Рада узаконила цифровую слежку за украинцами

20.12.2020 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Украина рискует потерять все, что осталось от Советского Союза 30 лет назад. Страна должна сменить политический курс, чтобы остановить кризис, который распространяется на различные сферы общественной жизни. За ошибки властей платит народ своим благополучием, здоровьем и жизнью. Об этом в эфире телеканала "Наш" говорила депутат Верховной рады V-VII созыва Елена Бондаренко.

Между тем, правительство Украины собирается установить слежку за гражданами. Закон "Об электронных коммуникациях" уже принят Верховной радой. Он обязывает всех операторов фиксировать и хранить все действия пользователя как мобильной связи, так и интернета и обеспечить техническую точку доступа к своей информации для аппаратуры спецслужб. При этом президент Зеленский предлагал выдавать спецслужбам информацию о поведении клиентов в сетях даже без решения суда, однако эту поправку депутаты отклонили.

 
 
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Украина рискует потерять все, что осталось от Советского Союза 30 лет назад. Страна должна сменить политический курс, чтобы остановить кризис, который...
 
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