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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сильные наводнения на Филиппинах Филиппины - во власти мощных наводнений. Бедствие принесли сильные ливни тропической депрессии «Вики. Сотни домов затоплены, десятки - уничтожены мощными...

Филиппины - во власти мощных наводнений. Бедствие принесли сильные ливни тропической депрессии «Вики. Сотни домов затоплены, десятки - уничтожены мощными потоками воды. На острове Минданао 13 деревень оказались в зоне бедствия. В центральной провинции Себу на берег обрушились высокие волны, разрушив дома и оставив без крова 300 человек. Всего же по стране полторы тысячи жителей были вынуждены покинуть свои жилища. По меньшей мере двое погибли. Ливни также вызвали сход оползней на архипелаге.