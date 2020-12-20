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Сильные наводнения на Филиппинах

20.12.2020 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Филиппины - во власти мощных наводнений. Бедствие принесли сильные ливни тропической депрессии «Вики. Сотни домов затоплены, десятки - уничтожены мощными потоками воды. На острове Минданао 13 деревень оказались в зоне бедствия. В центральной провинции Себу на берег обрушились высокие волны, разрушив дома и оставив без крова 300 человек. Всего же по стране полторы тысячи жителей были вынуждены покинуть свои жилища. По меньшей мере двое погибли. Ливни также вызвали сход оползней на архипелаге.
 
 
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Филиппины - во власти мощных наводнений. Бедствие принесли сильные ливни тропической депрессии «Вики. Сотни домов затоплены, десятки - уничтожены мощными...
 
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