|
Сильные наводнения на Филиппинах
20.12.2020 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTФилиппины - во власти мощных наводнений. Бедствие принесли сильные ливни тропической депрессии «Вики. Сотни домов затоплены, десятки - уничтожены мощными потоками воды. На острове Минданао 13 деревень оказались в зоне бедствия. В центральной провинции Себу на берег обрушились высокие волны, разрушив дома и оставив без крова 300 человек. Всего же по стране полторы тысячи жителей были вынуждены покинуть свои жилища. По меньшей мере двое погибли. Ливни также вызвали сход оползней на архипелаге.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Филиппины - во власти мощных наводнений. Бедствие принесли сильные ливни тропической депрессии «Вики. Сотни домов затоплены, десятки - уничтожены мощными...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)