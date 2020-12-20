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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Магия вне Хогвартса Вдохновившись фабулой романов Джоан Роулинг, бейсджамперы решили сыграть в квиддич в Швейцарских Альпах. Юбилейный прыжок любителей острых ощущений,...

Вдохновившись фабулой романов Джоан Роулинг, бейсджамперы решили сыграть в квиддич в Швейцарских Альпах. Юбилейный прыжок любителей острых ощущений, действительно получился особенным. Бейсеры воспользовались магическим транспортом из мира Гарри Поттера. А чтобы метла осилила маневр, произнесли заклинание, благодаря которому, по сюжету произведения, предметы поднимаются в воздух. Косплеем такой душевный порыв не назовем, квоффл в кольцо ребята не бросали. Зато вызов гравитации зафиксировали на экшн-камеру. Эксперимент пользователи сетей оценили. Правда, решившихся повторить полет на метлах пока не нашлось.