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Магия вне Хогвартса

20.12.2020 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Вдохновившись фабулой романов Джоан Роулинг, бейсджамперы решили сыграть в квиддич в Швейцарских Альпах. Юбилейный прыжок любителей острых ощущений, действительно получился особенным. Бейсеры воспользовались магическим транспортом из мира Гарри Поттера. А чтобы метла осилила маневр, произнесли заклинание, благодаря которому, по сюжету произведения, предметы поднимаются в воздух. Косплеем такой душевный порыв не назовем, квоффл в кольцо ребята не бросали. Зато вызов гравитации зафиксировали на экшн-камеру. Эксперимент пользователи сетей оценили. Правда, решившихся повторить полет на метлах пока не нашлось.
 
 
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Вдохновившись фабулой романов Джоан Роулинг, бейсджамперы решили сыграть в квиддич в Швейцарских Альпах. Юбилейный прыжок любителей острых ощущений,...
 
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