Снежное нашествие

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Как в известном советском кинофильме: "Это Турция, там тепло". В других уголках планеты господствует белая зима - настоящая.



Снежный коллапс на северо-востоке Соединенных Штатов. Чрезвычайной ситуацией разгул стихии, а с ним 60-сантиметровые сугробы снега стали для Пенсильвании и Нью-Джерси. Нью-йоркские школы перевели на дистанционное обучение. Из-за снегопада в аэропорту штата отменили серию рейсов. Скорость ветра поднялась до 80 км в час. Такие показатели серьезная перегрузка для линий электропередачи.



Снегопады окутали и Японию. Рекордное количество осадков, в несколько метров, фиксируют на территориях северных регионов. В белом плену оказались наземный транспорт, заблокированный на дорогах, также было приостановлено внутреннее авиасообщение. Тысячи домов в префектурах Ниигата и Хего и вовсе лишились электричества. Сообщается и о пострадавших от непогоды. Силы властей брошены на устранение последствий. Договориться с природой попытается кризисный штаб.

ООН пытается сделать это с помощью новых дорогостоящих программ. 500 млн евро на поддержку бедных стран в борьбе с изменениями климата. Постскриптум онлайн-конференции ООН, которая состоялась в годовщину Парижского соглашения. В ходе виртуального диалога Ангела Меркель проанонсировала - финансирование программы составит 4 млрд в год. Инвестиции ФРГ пойдут на работу с источниками энергии, создание солнечных и ветровых электростанций. В следующий раз реализацию климатического вопроса обсудят в декабре 2021 года. Ну а пока пожинаем плоды вредных выбросов и наблюдаем за экстремальными погодными явлениями (видео).



