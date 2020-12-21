ФСБ назвала подделкой запись разговора Навального с его возможным отравителем

Источник материала: Tut.by

Опубликованный разговор Алексея Навального якобы с одним из его отравителей является провокацией, подготовленной при поддержке иностранных спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.



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— Размещенное А. Навальным в сети Интернет так называемое расследование о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб, — подчеркнули в ФСБ.

В ФСБ также заявили, что использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора. В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.

Сегодня издание The Insider сообщило , что Навальному удалось поговорить с одним из предполагаемых участников его отравления — сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, представившись помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева. Во время разговора собеседник Навального сообщил ему детали отравления. Издание опубликовало запись этого разговора и полную его расшифровку.

Сам Навальный выпустил видеоролик «Я позвонил своему убийце. Он во всем признался».

Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря отрицал причастность российских спецслужб к попытке покушения на оппозиционного политика.

— Это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Если бы уж хотели, наверное, довели бы до конца. А так жена ко мне обратилась — я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию, вот в эту же секунду, — заявил Путин.