ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ФСБ назвала подделкой запись разговора Навального с его возможным отравителем

21.12.2020 21:47 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Опубликованный разговор Алексея Навального якобы с одним из его отравителей является провокацией, подготовленной при поддержке иностранных спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.


Скриншот YouTube

— Размещенное А. Навальным в сети Интернет так называемое расследование о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб, — подчеркнули в ФСБ.

В ФСБ также заявили, что использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора. В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.

Сегодня издание The Insider сообщило, что Навальному удалось поговорить с одним из предполагаемых участников его отравления — сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, представившись помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева. Во время разговора собеседник Навального сообщил ему детали отравления. Издание опубликовало запись этого разговора и полную его расшифровку.

Сам Навальный выпустил видеоролик «Я позвонил своему убийце. Он во всем признался».

Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря отрицал причастность российских спецслужб к попытке покушения на оппозиционного политика.

— Это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Если бы уж хотели, наверное, довели бы до конца. А так жена ко мне обратилась — я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию, вот в эту же секунду, — заявил Путин.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Санта-Клаус отправился в кругосветное путешествие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика