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ФСБ назвала подделкой запись разговора Навального с его возможным отравителем
21.12.2020 21:47 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Опубликованный разговор Алексея Навального якобы с одним из его отравителей является провокацией, подготовленной при поддержке иностранных спецслужб. Об этом
— Размещенное А. Навальным в сети Интернет так называемое расследование о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб, — подчеркнули в ФСБ.
В ФСБ также заявили, что использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора. В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.
Сегодня издание The Insider
Сам Навальный
Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря
— Это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Если бы уж хотели, наверное, довели бы до конца. А так жена ко мне обратилась — я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию, вот в эту же секунду, — заявил Путин.
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В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.
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