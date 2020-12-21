ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Польше протестуют фермеры, а в Испании - владельцы гостиниц

21.12.2020 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Польше продолжаются протесты фермеров уже не первый месяц. Сегодня недовольные на тракторах перекрывают дороги в Лодзинском воеводстве. "Километровые пробки символизируют безмерный застой в сельском хозяйстве", - говорят организаторы. Деньги, выплачиваемые аграриям за овощи и мясо, ниже рентабельных, а в супермаркетах Польши перед Рождеством цены растут. После праздников фермеры обещают заблокировать дороги по всей стране. И всех без исключения поляков возмущает решение властей о введении комендантского часа с 19:00 31 декабря. По словам местных правозащитников, запрет на передвижение в новогоднюю ночь безоснователен и представляет собой нарушение гражданских прав и свобод.

А в Мадриде на акцию протеста вышли владельцы гостиниц. Вернее, пришли к зданию парламента пешком из Понтеведры. К ним присоединились другие работники гостиничного сектора. Люди требуют принятия неотложных мер по спасению туриндустрии Испании.

В условиях карантина практически все испанские отели закрыты, а выплату налогов власти так и не отменили. Помимо сплошных убытков владельцы опасаются криминализации гостиничного бизнеса.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Польше продолжаются протесты фермеров уже не первый месяц. Сегодня недовольные на тракторах перекрывают дороги в Лодзинском воеводстве. "Километровые пробки...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Навальный поговорил с человеком, причастным к его отравлению, представившись помощником секретаря Совбеза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика