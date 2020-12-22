ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Протесты в Армении

22.12.2020 14:39 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Не прекращаются протесты в Армении. На сегодня противники власти наметили старт общенациональной бессрочной забастовки. А накануне они митинговали в Ереване у здания Следственного комитета. Неспокойно было и в граничащей с Азербайджаном Сюникской области, куда направился с рабочей поездкой премьер страны. Сначала протестующие пытались помешать  приезду Никола Пашиняна. Периодически происходили стычки с полицией. Не задалось и общение с жителями - политика освистали. Люди считают, что размещение в регионе боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. 

А когда Пашинян пришел в церковь в городе Сисиане поставить свечу за упокой погибших в карабахском конфликте солдат, священник не подал руки и указал на дверь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не прекращаются протесты в Армении. На сегодня противники власти наметили старт общенациональной бессрочной забастовки. А накануне они митинговали в Ереване у...
 
Новости дня
Новости в мире
 
ФСБ назвала подделкой запись разговора Навального с его возможным отравителем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика