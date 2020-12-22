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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты в Армении Не прекращаются протесты в Армении. На сегодня противники власти наметили старт общенациональной бессрочной забастовки. А накануне они митинговали в Ереване у...

Не прекращаются протесты в Армении. На сегодня противники власти наметили старт общенациональной бессрочной забастовки. А накануне они митинговали в Ереване у здания Следственного комитета. Неспокойно было и в граничащей с Азербайджаном Сюникской области, куда направился с рабочей поездкой премьер страны. Сначала протестующие пытались помешать приезду Никола Пашиняна. Периодически происходили стычки с полицией. Не задалось и общение с жителями - политика освистали. Люди считают, что размещение в регионе боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности.А когда Пашинян пришел в церковь в городе Сисиане поставить свечу за упокой погибших в карабахском конфликте солдат, священник не подал руки и указал на дверь.