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Более ста северных оленей забрели на промышленную площадку компании "Белоруснефть-Сибирь"

22.12.2020 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Новогоднего чуда хочется всем - маленьким и взрослым. Привет от Санты получили работники предприятия "Белоруснефть-Сибирь". Они встретили неожиданных гостей. Более ста северных оленей забрели на промышленную площадку нефтяного месторождения. Кочевые животные были настроены дружелюбно и охотно позировали на камеру.

Такая миграция - явление частое. В целом популяция оленей в российской Сибири насчитывает около 3 тысяч особей.

 
 
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Новогоднего чуда хочется всем - маленьким и взрослым. Привет от Санты получили работники предприятия "Белоруснефть-Сибирь". Они встретили неожиданных гостей. Более...
 
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