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Новогоднего чуда хочется всем - маленьким и взрослым. Привет от Санты получили работники предприятия "Белоруснефть-Сибирь". Они встретили неожиданных гостей. Более ста северных оленей забрели на промышленную площадку нефтяного месторождения. Кочевые животные были настроены дружелюбно и охотно позировали на камеру.

Такая миграция - явление частое. В целом популяция оленей в российской Сибири насчитывает около 3 тысяч особей.