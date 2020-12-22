|
Более ста северных оленей забрели на промышленную площадку компании "Белоруснефть-Сибирь"
22.12.2020 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Новогоднего чуда хочется всем - маленьким и взрослым. Привет от Санты получили работники предприятия "Белоруснефть-Сибирь". Они встретили неожиданных гостей. Более ста северных оленей забрели на промышленную площадку нефтяного месторождения. Кочевые животные были настроены дружелюбно и охотно позировали на камеру.
Такая миграция - явление частое. В целом популяция оленей в российской Сибири насчитывает около 3 тысяч особей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новогоднего чуда хочется всем - маленьким и взрослым. Привет от Санты получили работники предприятия "Белоруснефть-Сибирь". Они встретили неожиданных гостей. Более...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)