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Забастовка работников урановых шахт в Украине продолжается

22.12.2020 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Вторые сутки продолжаются акции протеста в Кировоградской области Украины. Шахтеры, занятые на урановых шахтах, требуют немедленной выплаты зарплат - им должны 83 миллиона гривен или около трех миллионов долларов. Горняки превратили свой протест в круглосуточный: здесь установлены палатки и перекрыты три трассы национального значения. Периодически возникают стычки с водителями заблокированных грузовиков. Шахтеры требуют немедленного вмешательства в ситуацию правительства. Их предприятие, которое принадлежит государству, может быть объявлено финансово несостоятельным уже в начале января. Кабинет министров в поддержке шахтам отказывает, поскольку это является нарушением договоренностей Украины с Международным валютным фондом.

Остановка урановых шахт грозит Украине экономическими и экологическими проблемами

Урановые шахты, в отличие от угольных, являются высокотехнологичным производством. Их остановка грозит региону не только экономическим уроном, но и серьезными экологическими проблемами. В частности, возможно затопление шахт и заражение окрестностей радионуклидами.

 
 
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Вторые сутки продолжаются акции протеста в Кировоградской области Украины. Шахтеры, занятые на урановых шахтах, требуют немедленной выплаты зарплат - им должны 83...
 
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