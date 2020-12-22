Митинг в Ереване: протестующие требуют отставки Пашиняна

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Многотысячная акция протеста проходит в эти минуты под окнами ереванского Дома правительства. Участники митинга требуют немедленной отставки премьер-министра Пашиняна. Протестующие разбивают палатки, поскольку акцию планируется сделать бессрочной. Была предпринята также попытка штурма здания МВД.

Сам премьер исполнять требования протестующих отказывается: по его словам, митинг под окнами на работе правительства не скажется никак. Армянская оппозиция считает Пашиняна виновником недавнего военного поражения. 10 ноября между Ереваном и Баку было заключено соглашение, в соответствии с которым под контроль Азербайджана переходят три карабахских района.