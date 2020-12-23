Дипломатов трех стран ЕС вызвали в МИД России из-за Навального

Источник материала: Tut.by

Министерство иностранных дел России во вторник, 22 декабря, вызвало высокопоставленных дипломатов из ряда стран ЕС, чтобы выразить недовольство реакцией их государств на отравление известного российского оппозиционера Алексея Навального. По сведениям РИА «Новости», на Смоленскую площадь прибыли дипломаты из Германии, Франции и Швеции.





Лаборатории в этих трех странах ранее пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». В результате Германия, Франция и Швеция ввели санкции против ряда российских чиновников.

Публикация разоблачительного разговора

Алексей Навальный 21 декабря опубликовал телефонный разговор с человеком, которого представил как Константина Кудрявцева. Этот человек ранее упоминался в журналистском расследовании о спецгруппе ФСБ, которая несколько лет следила за Навальным и могла быть причастна к его отравлению. В беседе с Навальным , который представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Кудрявцев рассказал подробности неудачного покушения на оппозиционера.

ФСБ назвала опубликованную Навальным запись разговора подделкой и заявила о проведении проверки по факту публикации.

Отравление Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику «Шарите». В искусственной коме Навальный находился 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы «Новичок». К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран — участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.