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Проснувшийся вулкан спровоцировал землетрясение на Сицилии
23.12.2020 14:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у восточного побережья итальянского острова Сицилия. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине примерно 30 километров. Их ощутили жители городов Рагуза, Сиракузы и Катания. К счастью, разрушений и пострадавших нет. Сейсмологи связывают подземную активность с недавними извержениями вулкана Этна. Самый крупный вулкан в Европе проснулся на днях - высота извергаемых огненных фонтанов достигает ста метров в высоту.
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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у восточного побережья итальянского острова Сицилия. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине примерно 30 километров....
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