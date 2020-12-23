ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске нетрезвый водитель сбил инспектора ГАИ

23.12.2020 14:37 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Авария произошла накануне вечером на улице Тимирязева. По данным Госавтоинспекции, 29-летний водитель автомобиля "форд" совершил наезд на инспектора, который контролировал движение на участке. Сотрудника доставили в больницу. Медицинское освидетельствование показало у шофера 1,85 промилле алкоголя в крови.

Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД Минска: "В результате ДТП сотрудник ГАИ получил телесные повреждения, доставлен в медучреждение. Водитель был доставлен на освидетельствование, которое показало, что он был пьян. Проводится проверка".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла накануне вечером на улице Тимирязева. По данным Госавтоинспекции, 29-летний водитель автомобиля "форд" совершил наезд на инспектора, который...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Дипломатов трех стран ЕС вызвали в МИД России из-за Навального
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика