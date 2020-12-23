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В Минске нетрезвый водитель сбил инспектора ГАИ
23.12.2020 14:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Авария произошла накануне вечером на улице Тимирязева. По данным Госавтоинспекции, 29-летний водитель автомобиля "форд" совершил наезд на инспектора, который контролировал движение на участке. Сотрудника доставили в больницу. Медицинское освидетельствование показало у шофера 1,85 промилле алкоголя в крови.
Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД Минска: "В результате ДТП сотрудник ГАИ получил телесные повреждения, доставлен в медучреждение. Водитель был доставлен на освидетельствование, которое показало, что он был пьян. Проводится проверка".
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Авария произошла накануне вечером на улице Тимирязева. По данным Госавтоинспекции, 29-летний водитель автомобиля "форд" совершил наезд на инспектора, который...
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