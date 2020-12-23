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Социологи: Зеленский теряет популярность

23.12.2020 16:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Украинские социологи продолжают публиковать данные, которые указывают на тектонические перемены в общественном мнении. Компания «Рейтинг» установила, что Зеленскому пока не удается переломить тенденцию падения своей популярности. Его поддерживают сейчас лишь 32 % респондентов. Недовольны деятельностью слуги народа 65 граждан Украины из каждых 100. Падение популярности стремительное - в сентябре недовольных было только 57 %, т.е. их стало на 8 % больше.

Продолжаются протесты украинских шахтеров


Об этом говорят и массовые акции протеста. Вот уже третий день шахтеры блокируют дороги в Кировоградской области. Горняки недовольны задержками зарплат, которые составляют около 3 миллионов долларов. Их предприятию уранодобывающей государственной компании в январе грозит банкротство. Все призывы к Зеленскому о помощи разбиваются о жесткую позицию правительства. Международный валютный фонд запрещает Киеву поддерживать предприятия госсектора.

 
 
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Украинские социологи продолжают публиковать данные, которые указывают на тектонические перемены в общественном мнении. Компания «Рейтинг» установила, что...
 
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