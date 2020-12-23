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Социологи: Зеленский теряет популярность
23.12.2020 16:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Украинские социологи продолжают публиковать данные, которые указывают на тектонические перемены в общественном мнении. Компания «Рейтинг» установила, что Зеленскому пока не удается переломить тенденцию падения своей популярности. Его поддерживают сейчас лишь 32 % респондентов. Недовольны деятельностью слуги народа 65 граждан Украины из каждых 100. Падение популярности стремительное - в сентябре недовольных было только 57 %, т.е. их стало на 8 % больше.
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Украинские социологи продолжают публиковать данные, которые указывают на тектонические перемены в общественном мнении. Компания «Рейтинг» установила, что...
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