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Эксперты прогнозируют не радужные перспективы для украинцев
23.12.2020 16:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВпрочем, ситуация только усугубляется, поскольку в 2021 году будет битва между отечественными олигархами и транснациональными компаниями. Об этом заявляют все больше экспертов (видео).
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Впрочем, ситуация только усугубляется, поскольку в 2021 году будет битва между отечественными олигархами и транснациональными компаниями. Об этом заявляют все...
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