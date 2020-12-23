Скатертью дорога! - Китай попрощался с Германией в Совбезе ООН

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Представитель Китая в Совете Безопасности ООН напутствовал своего немецкого коллегу словами: "Скатертью дорога!" Так дипломат из Пекина приветствовал прекращение полномочий ФРГ в качестве непостоянного члена Совбеза. После двух лет работы в данной структуре официальный Берлин покидает ее 31 декабря. Немецкий представитель Кристоф Хейген запомнился коллегам тем, что излишне активно высказывался на самые острые темы глобальной и региональной политики. Россия и Китай не раз указывали ему на то, что его поведение является вмешательством во внутренние дела этих стран.