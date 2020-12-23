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Парламент Израиля автоматически распускается с сегодняшнего дня

23.12.2020 16:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Страну ждут досрочные выборы. Кнессет 23-го созыва прекращает работу из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на год. Ранее парламентарии пытались согласовать законопроект о продлении этого срока, но по итогу он был отклонен большинством голосов. Новые выборы пройдут в марте и станут четвертыми в израильском государстве за последние два года. Биньямин Нетаньяху останется премьером до момента приведения к присяге нового Кабмина, сформированного по итогам предстоящих выборов.

 
 
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Страну ждут досрочные выборы. Кнессет 23-го созыва прекращает работу из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на год. Ранее парламентарии пытались...
 
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