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Парламент Израиля автоматически распускается с сегодняшнего дня
23.12.2020 16:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Страну ждут досрочные выборы. Кнессет 23-го созыва прекращает работу из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на год. Ранее парламентарии пытались согласовать законопроект о продлении этого срока, но по итогу он был отклонен большинством голосов. Новые выборы пройдут в марте и станут четвертыми в израильском государстве за последние два года. Биньямин Нетаньяху останется премьером до момента приведения к присяге нового Кабмина, сформированного по итогам предстоящих выборов.
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Страну ждут досрочные выборы. Кнессет 23-го созыва прекращает работу из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на год. Ранее парламентарии пытались...
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