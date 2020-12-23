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Сеть супермаркетов "Волмарт" подозревают в распространении наркосодержащих препаратов

23.12.2020 22:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

И сразу пример, к чему приводит доступность наркопрепаратов.   Сеть супермаркетов "Волмарт"  признали одним из главных виновников опиоидного кризиса в Соединенных Штатах. В магазинах компании работают 5 тысяч аптек. Там продавали без рецептов  препараты, которые должны быть объектом жесткого контроля. На протяжении 25 лет  врачи запросто выписывали  пациентам успокоительное, содержащее апиаты,  и уверяли, что это  не вызывает зависимости. В действительности не менее 450 тысяч граждан  погибли от передозировки наркотиков. Установлено, что их зависимость  была вызвана именно  доступностью апиатов в аптеках. Судебный процесс грозит "Волмарт"  крупным штрафом,  однако корпорация будет оспаривать претензии в суде. 
 
 
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И сразу пример, к чему приводит доступность наркопрепаратов.   Сеть супермаркетов "Волмарт"  признали одним из главных виновников опиоидного кризиса в...
 
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