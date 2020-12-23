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Предприниматели продолжают протест в Киеве
23.12.2020 22:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Киеве, несмотря на высокую заболеваемость, не прекращают акцию протеста предприниматели. Карантинные ограничения уже поставили людей на грань нищеты. А с 8 января стране предстоит тотальный локдаун. Несколько тысяч человек накануне собрались на Майдане Незалежности, двинулись по центральным улицам и попытались прорваться и к зданию офиса президента, но путь им преградили правоохранители.
Социологи: Зеленский теряет популярность
К слову, Владимира Зеленского поддерживают только 32 % населения. Недовольны политикой "слуги народа" 65 граждан Украины из каждых 100. Данные приводит компания "Рейтинг" и отмечает, что падение популярности президента очень стремительное (в сентябре недовольных было 57 %).
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В Киеве, несмотря на высокую заболеваемость, не прекращают акцию протеста предприниматели. Карантинные ограничения уже поставили людей на грань нищеты. А с 8...
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