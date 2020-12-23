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Предприниматели продолжают протест в Киеве

23.12.2020 22:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Киеве, несмотря на высокую заболеваемость,   не прекращают акцию протеста предприниматели. Карантинные ограничения уже поставили людей на грань нищеты. А с 8 января  стране предстоит тотальный локдаун. Несколько тысяч человек накануне собрались на Майдане Незалежности,  двинулись по центральным улицам  и попытались прорваться  и  к зданию офиса президента, но путь им преградили правоохранители. 

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Предприниматели продолжают протест в Киеве


К слову,  Владимира Зеленского поддерживают только 32 % населения. Недовольны политикой  "слуги народа"  65 граждан Украины из каждых 100. Данные приводит компания "Рейтинг"  и отмечает, что  падение популярности президента  очень стремительное  (в сентябре недовольных было 57 %). 

 
 
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В Киеве, несмотря на высокую заболеваемость,   не прекращают акцию протеста предприниматели. Карантинные ограничения уже поставили людей на грань нищеты. А с 8...
 
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