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Социологи: Зеленский теряет популярность

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предприниматели продолжают протест в Киеве В Киеве, несмотря на высокую заболеваемость, не прекращают акцию протеста предприниматели. Карантинные ограничения уже поставили людей на грань нищеты. А с 8...

В Киеве, несмотря на высокую заболеваемость, не прекращают акцию протеста предприниматели. Карантинные ограничения уже поставили людей на грань нищеты. А с 8 января стране предстоит тотальный локдаун. Несколько тысяч человек накануне собрались на Майдане Незалежности, двинулись по центральным улицам и попытались прорваться и к зданию офиса президента, но путь им преградили правоохранители.К слову, Владимира Зеленского поддерживают только 32 % населения. Недовольны политикой "слуги народа" 65 граждан Украины из каждых 100. Данные приводит компания "Рейтинг" и отмечает, что падение популярности президента очень стремительное (в сентябре недовольных было 57 %).