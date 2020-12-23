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Госдума приняла закон о запрете финансирования публичных мероприятий из-за рубежа

23.12.2020 22:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Решение о  запрете зарубежного  финансирования публичных мероприятий сегодня приняла Госдума России.  Согласно документу, массовые акции не должны спонсироваться  иностранными государствами, а также некоммерческими организациями-иноагентами.  На представителей СМИ распространяются все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. В частности, журналистам запретят использовать различную символику и средства агитации. Также принято решение о  блокировке противоправного контента в соцсетях. Норма вступает в силу с 1 февраля.  Ответственность за размещение призывов  экстремистского характера, информации об изготовлении  оружия и взрывчатке ложится на соцсети - то есть, на их администраторов и провайдеров. Максимальный штраф за нарушения - до  25 тысяч долларов.
 
 
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Решение о  запрете зарубежного  финансирования публичных мероприятий сегодня приняла Госдума России.  Согласно документу, массовые акции не должны...
 
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